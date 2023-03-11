«Поднял на меня руку»: возлюбленная певца Данко рассказала, как совместная жизнь превратилась в ад
Возлюбленная певца Данко рассказала о насилии со стороны бывшего мужчины после рождения сына.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Последняя возлюбленная певца Данко Мария Силуянова рассказала о насилии со стороны бывшего мужчины. Жизнь пары ухудшилась после рождения сына – однажды мужчина даже поднял на нее руку.
Силуянова прожила со своим спутником несколько лет. В 27 лет она осознанно родила от него ребенка, видя в этом человеке «нормального кандидата на отцовство».
Женщина утверждает, что не знала об алкогольной зависимости биологического отца ребенка. С рождением сына она выяснила, что он даже лечился в психиатрической больнице.
Как только появился ребенок, мужчина «ушел в очередной запой». У Силуяновой нет родителей, поэтому пришлось справляться самой.
«А когда Руслану был год с небольшим, мой бывший и вовсе, живя в моей квартире, поднял на меня руку. Он при ребенке просто начал меня душить», - поделилась она.
Разборки пары услышали соседи – они вызвали полицейских. Потом женщина выгнала мужчину из своей квартиры. Сейчас она хочет лишить его родительских прав.
Силуянова познакомилась с Данко после скандального происшествия. Они живут в Крыму – ее сын считает артиста папой.
Ранее Данко рассказал об унижениях в семье юмориста Геннадия Хазанова. Певец несколько лет был влюблен в его дочь, но построить отношения не удалось.