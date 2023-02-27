«Говорили, что я ноль, ничтожество, нищеброд»: певец Данко рассказал об унижениях в семье Хазановых

Певец Данко несколько лет назад был влюблен в дочь Геннадия Хазанова Алису, но полноценных серьезных отношений у них построить так и не удалось. Как признался артист, причиной этому по большей части стало то, что в семье знаменитого юмориста его постоянно унижали.

В студии программы «Звезды сошлись» на НТВ Данко рассказал, что после начала бурного романа Алиса привезла его познакомиться к родителям. Глава семейства поначалу принял его даже тепло, а вот его супруга наотрез отказалась проявлять хорошее отношение к новому избраннику дочери. Певец вспомнил, что Злата Иосифовна ни во что не ставила потенциального зятя, а ее муж даже не думал ей возражать. Из-за этого Данко Геннадий Хазанов показался «подкаблучником».

«Геннадий Викторович потрясающий человек, открытый и добродушный, но абсолютный подкаблучник. <...> Открыто говорили мне, что я ноль, ничтожество, нищеброд. На тот момент я был артистом театра какого-то…» - рассказал артист в эфире федерального канала.

В такой атмосфере Данко был готов жить из-за сильной любви к Алисе. Однако через четыре года девушка решила сухо расстаться со своим возлюбленным. Сейчас певец понимает, что ей скорее всего был поставлен ультиматум от родителей, так как других причин для разрыва не было. Отпускать Хазанову он не хотел и был готов на различные унижения, но и это не помогло. В итоге они все-таки разошлись.

«Это был единственный момент в жизни моей, когда я рыдал просто горючими слезами, валялся у нее в ногах, умолял просто», - признался Данко.

Ранее вступившая в новые отношения Ани Лорак вновь заговорила о предательстве со стороны любимого.