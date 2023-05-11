Поднял бокал и произнес тост: после отмены концертов в РФ Валерия Меладзе обнаружили в Италии

В последнее время все внимание публики приковано к братьям Меладзе. Если про Валерия в Сети есть хоть какая-то информация, то о Константине уже больше года ничего не было слышно. Поговаривают, композитор вместе с супругой перебрался в Италию и там начал новую жизнь. И, кажется, на этот раз нашлось подтверждение данным домыслам.

Дело в том, что 11 мая Константину исполнилось 60 лет. В честь этого события родственник композитора приехал к нему в гости, чтобы лично поздравить с юбилеем.

«Я много раз подниму бокал сегодня, и все свои пожелания ему скажу в тостах», — высказался Валерий в личном блоге.

Кроме того, родственник Константина отметил и его вклад в развитие отечественной музыки. По мнению Валерия, брат своими песнями «создал прекрасный светлый мир, который открыт для всех, кто влюблен». Напоследок мужчина трогательно обратился к супругу Веры Брежневой и заявил, что он счастлив быть младшим братом «мудрого, сильного и доброго человека».

К слову, на данный момент ни Константин, ни Брежнева никак не отреагировали на обращение Валерия.

Ранее мы писали о том, что живущий в Европе Константин Меладзе продолжил зарабатывать миллиарды в России. Подробности смотрите здесь.