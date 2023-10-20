«Конфликт раздули»: отец Дани Милохина прокомментировал новости о его избиении

Отец Дани Милохина рассказал, что блогера избили еще в середине сентября, об этом сообщает News.ru.

На днях в СМИ появилась информация о том, что блогера Даню Милохина избили в Тбилиси, когда он записывал интервью с Мадонной Мур. По данным журналистов, происшествие случилось из-за любопытства тиктокера. Якобы он заглянул в чье-то окно без спроса и поплатился за это.

Как рассказал отец Милохина, драка оказалась не такой серьезной, как это преподнесли в СМИ.

«Как я понял, этот случай произошел давно, в середине сентября примерно. И Даня мне об этом не рассказывал. Сейчас просто кто-то что-то написал, и информация о происшествии всплыла, конфликт раздули. Я думаю, если он сам об этом не сообщал, то это говорит о том, что конфликт не очень серьезный», — рассказал он.

Дмитрий Тюленев похвалил сына за то, что ему самому удалось уладить конфликт.

«Хорошо, что сам Даня не стал на это реагировать, конфликтовать, все люди разные, и многие вешают на других ярлыки. Он просто спокойно уехал после и сам решил вопрос», — добавил мужчина.

Ранее мы писали о том, что менеджер блогера Дани Милохина подтвердила нападение на него в Тбилиси.