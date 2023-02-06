Поцелуи и объятия: Николай Басков признался в чувствах к знаменитой блондинке

Певец Николай Басков редко делится подробностями личной жизни, но недавно публично признался в чувствах в известной блондинке. 46-летний «натуральный блондин» увидел на светском мероприятии свою коллегу, которую осыпал поцелуями. Пикантность заключалась в том, что она давно замужем!

Басков пересекся на красной дорожке с очаровательной исполнительницей Юлианной Карауловой. Артисты были очень рады встрече и обменялись любезностями. Некоторые считают, что коллеги даже позволили себе лишнего. Певица назвала друга своим «любимым».

«Моя рыбка, мое солнышко. Иди ко мне моя птичка, моя курочка. С народным артистом надо целоваться три раза. Сфотографируйте ее одну, она у нас звезда. А я что? Я просто поцеловаться. Обожаю таких талантливых», – обратился к Юлианне певец.