«Подло и низко»: актер Сердюков впервые ответил на обвинения экс-жены в изменах и насилии

Актер Денис Сердюков впервые решил прокомментировать обвинения бывшей жены Юлианы Голдман. На протяжении долгого времени женщина заявляла об избиениях звезды, его изменах. А последней каплей стало признание о потере ребенка. Все это ее экс-супруг назвал «ересью».

По словам Сердюкова, он терпелив, но всему есть предел. Когда он увидел, что Юлиана распространяет информацию о выкидыше, он больше не смог молчать. Напомним, что несчастье с женщиной произошло, как она утверждает, когда она узнала о неверности мужа в их доме.

«Не было никакого ребенка! Не было никакой измены! Представьте себе! Те, с кем она всю эту ересь выдумывает, явно страдают дефицитом ума и фантазии. И в свете этой чудовищной лжи она посмела упомянуть имя Ирины (Ирины Цывиной – прим. «Страсти») хотя ее уже нет с нами. Это настолько подло и низко, что оставить такое безнаказанным я считаю невозможным!» - цитирует слова актера mk.ru.

Денис отметил, что поздно понял, как его использовали для пиара. Из-за неправды, рассказанной экс-женой, он сильно переживает. Сейчас он думает, как разрешить ситуацию в рамках закона. Он подчеркнул, что простых извинений ему будет недостаточно.

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