«Подло и мерзко»: Мария Погребняк после развода заговорила об изменах

Блогер Мария Погребняк на премьере фильма «Кеша должен умереть» рассказала о своем отношении к полигамным мужчинам. Напомним, она развелась с футболистом Павлом Погребняком и, по некоторым данным, это случилось из-за измен спортсмена.

Блогер призналась: она отрицательно относится к изменам.

«Но это выбор каждого человека… Для меня это подло и мерзко», - сказала она сайту Kp.ru.

Погребняк считает, что если человек готов жить и предавать чувства другого, то это его выбор. Но она уверена: люди отличны от животных и могут быть верны одному человеку.

«Лично я просить измену не смогла бы», — подытожила Мария.

Семья Погребняк распалась в сентябре, когда была поставлена точка в 17-летнем союзе. Пара воспитывает троих сыновей, бывшие супруги сохранили хорошие отношения. Погребняк призналась, что они с Павлом стали как брат с сестрой. Они ежедневно на связи, мужчина поддерживает бывшую жену и верит, что у нее все получится.

Ранее Погребняк рассказала, что живет в одном доме с экс-супругом и проводит время.