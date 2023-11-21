«Подло и мерзко»: Мария Погребняк после развода заговорила об изменах
Погребняк высказалась об изменах после развода фразой «это подло и мерзко» .
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Блогер Мария Погребняк на премьере фильма «Кеша должен умереть» рассказала о своем отношении к полигамным мужчинам. Напомним, она развелась с футболистом Павлом Погребняком и, по некоторым данным, это случилось из-за измен спортсмена.
Блогер призналась: она отрицательно относится к изменам.
«Но это выбор каждого человека… Для меня это подло и мерзко», - сказала она сайту Kp.ru.
Погребняк считает, что если человек готов жить и предавать чувства другого, то это его выбор. Но она уверена: люди отличны от животных и могут быть верны одному человеку.
«Лично я просить измену не смогла бы», — подытожила Мария.
Семья Погребняк распалась в сентябре, когда была поставлена точка в 17-летнем союзе. Пара воспитывает троих сыновей, бывшие супруги сохранили хорошие отношения. Погребняк призналась, что они с Павлом стали как брат с сестрой. Они ежедневно на связи, мужчина поддерживает бывшую жену и верит, что у нее все получится.
Ранее Погребняк рассказала, что живет в одном доме с экс-супругом и проводит время.