«Подлетает Mercedes»: Виталий Бородин раскрыл подробности покушения на сына
© Freepik
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал подробности нападения на его сына. В результате был задержан уроженец Азербайджана – мужчину отправили в колонию.
Покушение на сына Бородина было совершено в 2023 году. Его организовал ранее судимый мужчина.
Сын Бородина гулял на детской площадке и увидел, как другой ребенок поднял вейп. Он сделал замечание, потом вырвал и выкинул находку.
«Проходит определенное время,…подлетает Mercedes, оттуда вываливается стокилограммовый мужик с бородой, хватает его за шкирку, вытаскивает из видимой зоны и начинает в отношении него применять физическую силу и высказывать угрозы», - поделился глава ФПБК.
Он отметил, что никто не имеет права трогать чужих детей. Бородин считает, что любые претензии стоит решать путем звонка родителям.
В связи с покушением на сына глава ФПБК вспомнил, что за некоторое время до случившегося ему позвонили и попросили быть аккуратнее из-за певца Валерия Меладзе.
«За месяц до этого прецедента мне позвонили и сказали: «Слушай может ты по поводу Валерия Меладзе будешь аккуратнее, у тебя все-таки дети есть», - отметил Бородин.
Над мужчиной, который угрожал убить сына Бородина, состоялся суд.
«Получил как положено. Сейчас отправляют его в колонию. Хотел убить моего сына», - рассказал Бородин в Telegram-канале.
Ранее он назвал Меладзе «сбитым летчиком», с которым никто не хочет работать в России.