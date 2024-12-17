«Подлетает Mercedes»: Виталий Бородин раскрыл подробности покушения на сына

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал подробности нападения на его сына. В результате был задержан уроженец Азербайджана – мужчину отправили в колонию.

Покушение на сына Бородина было совершено в 2023 году. Его организовал ранее судимый мужчина.

Сын Бородина гулял на детской площадке и увидел, как другой ребенок поднял вейп. Он сделал замечание, потом вырвал и выкинул находку.

«Проходит определенное время,…подлетает Mercedes, оттуда вываливается стокилограммовый мужик с бородой, хватает его за шкирку, вытаскивает из видимой зоны и начинает в отношении него применять физическую силу и высказывать угрозы», - поделился глава ФПБК.

Он отметил, что никто не имеет права трогать чужих детей. Бородин считает, что любые претензии стоит решать путем звонка родителям.

В связи с покушением на сына глава ФПБК вспомнил, что за некоторое время до случившегося ему позвонили и попросили быть аккуратнее из-за певца Валерия Меладзе.

«За месяц до этого прецедента мне позвонили и сказали: «Слушай может ты по поводу Валерия Меладзе будешь аккуратнее, у тебя все-таки дети есть», - отметил Бородин.

Над мужчиной, который угрожал убить сына Бородина, состоялся суд.

«Получил как положено. Сейчас отправляют его в колонию. Хотел убить моего сына», - рассказал Бородин в Telegram-канале.

Ранее он назвал Меладзе «сбитым летчиком», с которым никто не хочет работать в России.