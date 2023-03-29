«Острые приступы болезни»: 59-летний Александр Домогаров перестал скрывать свою проблему

Александр Домогаров не входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Однако в новом интервью для издания «7Дней.ru» мужчина сделал исключение и смело рассказал о недуге, «затянувшем» его на многие годы.

Как выяснилось, в начале своей карьеры актер столкнулся со звездой болезнью. В 90-х годах ему казалось, что все дозволено, вот почему он мог нахамить сотруднику ГАИ и даже тем, кто в разы старше. Спустя годы Александр сильно жалеет о содеянном.

«Это страшно. Я был неадекватен, но мне казалось, что я в норме. Кто я бы тогда? Да никто! Это я сейчас осознаю, а тогда были острые приступы болезни», — высказался Домогаров.

Артист признался: недуг отпустил его только к 40 годам, а преодолеть сложившуюся ситуацию ему помог психотерапевт. Правда, их сеансы были не столь продолжительными. Однажды Александр пригласил специалиста на спектакль «Нижинский, сумасшедший божий клоун», и после этого врач отказался от сотрудничества. «С вами бесполезно», — резюмировал психотерапевт.

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