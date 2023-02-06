Развился некроз: Роман Костомаров может не пережить ампутацию ноги по колено
Mash: Роман Костомаров может не пережить ампутацию ноги по колено.
Фото: Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
В последнее время о состоянии госпитализированного Романа Костомарова появляются тревожные новости. Совсем недавно сообщалось о том, что из-за осложнений фигуристу грозит ампутация. На этот раз в распоряжение Telegram-канала «Mash» попала информация, которая не внушает оптимизма: Олимпийский чемпион может не пережить операцию.
Известно, что у мужчины прогрессирует гангрена. Поражена уже большая часть ноги, развился некроз и сепсис. Доктора крайне обеспокоены состоянием Костомарова.
«Они предполагают, что нужно будет отрезать ногу по колено, чтобы не допустить дальнейшего развития заражения. Но из-за общего тяжелого состояния он может не пережить операцию, поэтому пока ждут», — сообщает «Mash».
Редакция passion.ru желает Роману Костомарову скорейшего выздоровления!