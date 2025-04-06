Подхватили сильные мужские руки: Александр Збруев спас беременную соседку

87-летний актер Александр Збруев стал ангелом-хранителем для москвички Светланы Захаровой. Однажды звезда фильма «Большая перемена» спас женщину, когда она была беременна.

Александр и Светлана жили в одном доме в центре Москвы. В 20 лет женщина забеременела, и, будучи на девятом месяце, ей нужно было посетить женскую консультацию. Из-за гололеда россиянка упала — у Светланы потемнело в глазах, и она не знала, за что ухватиться. Внезапно Захарову подхватили и удержали сильные мужские руки.

«Я смотрю, передо мной вот глаза в глаза Александр Збруев. Никакой, говорит, женской консультации, я провожу до дома и сидеть дома, и давай договоримся, рожай мальчика», — рассказала она в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

31 марта одному из ведущих артистов театра «Ленком» исполнилось 87 лет. Именно в этот день Светлана рассказала счастливую историю спасения на публику. Она призналась, что ее сыну уже 51 год, и, если бы не Александр, все могло бы сложиться иначе.

Россиянка каждый год поднимает тост за здоровье артиста, а накануне праздника обязательно ходит в церковь.

Все свободное время актер проводит с семьей. Он был женат дважды. Со второй супругой Людмилой Савельевой они счастливы до сих пор. В 1967 году у них родилась дочь Наталья. Но у мужчины есть еще одна дочь, которая родилась вне брака. Актриса Елена Шанина родила от Збруева ребенка в 1992 году. Наследница Татьяна взяла фамилию отца и стала играть в «Ленкоме».

Недавно Александр Збруев заявил, что вернется на сцену после проблем со здоровьем.