«Подходим мы друг другу»: Ирина Аллегрова рассказала о любви к Игорю Крутому

Певица Ирина Аллегрова порадовала поклонников долгожданным релизом. Она выпустила новую песню «У окна» и снимает клип на нее. В беседе со StarHit она рассказала о творчестве и работе с композитором Игорем Крутым. Женщина ответила на вопрос, пробегала ли между ними искра.

«Подходим мы друг другу, что делать. Дело в том, что существует творческая влюбленность. Она немножко другая, как дружба. Вот когда он на сцене, я его люблю! Если не будет этой искры в глазах между автором и исполнителем, ничего не получится. У меня она была и есть», — пояснила певица.

По словам самого Игоря Крутого, несмотря на заявления Аллегровой о желании отдохнуть от гастролей, он уверен, что певица скучает по сцене и энергии зрителей.

«Сцена — это же наркотик. Как бы она не говорила: „Я буду дома, я никуда не поеду“. Все равно желание есть», — отметил композитор.

Поклонники надеются, что это желание вернет звезду на большую сцену.

Ранее мы писали о том, за какой гонорар Ирина Аллегрова готова спеть на корпоративе.