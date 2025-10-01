НАШ ШОУБИЗ
Концерт в формате 45 минут: за какой гонорар Ирина Аллегрова готова спеть на корпоративе

Певица Ирина Аллегрова готова вернуться на сцену на 45 минут за 15 млн рублей.
© Комсомольская правда | East News

Певица Ирина Аллегрова редко появляется на публике и выступает только в качестве гостьи на крупных фестивалях. Она отказывается от сольных концертов, но готова спеть на частных мероприятиях за 15 миллионов рублей.

«Гонорар за концерт Аллегровой в формате 45 минут будет стоить 15 миллионов рублей. Технический райдер обойдется в 2 миллиона рублей», – сообщили Абзацу в ивент-агентстве.

При этом организаторы должны заранее предоставить исполнительнице хита «Шальная императрица» список гостей. Кроме того, ее выступление запрещено снимать.

Ранее поэтесса Лариса Рубальская рассказала, что раньше дружила с Аллегровой. Сейчас они перестали сотрудничать. Рубальская отметила, что певицу превозносили после исполнения хитов «Угонщица», «Транзитный пассажир», «Сквозняки». Но время шло, и Аллегрова предпочла работать с другими авторами.

