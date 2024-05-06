«Подговорила всех, чтобы меня убрали»: Садальский обвинил Малышеву в потере работы на телевидении

Шоумен Стас Садальский раскрыл причину увольнения с Первого канала. По его словам, закрытию проекта «Таблетка», который он вел, поспособствовала телеведущая Елена Малышева, не желавшая делить эфир.

Программа артиста выходила на ТВ в 2016 году, но существовала недолго. Спустя несколько выпусков ее перестали снимать, не озвучив причины. Садальский заявил, что закрытие шоу произошло, несмотря на хорошие рейтинги и положительные отзывы зрителей, так как вмешалась ведущая другого проекта медицинской направленности.

«Меня сожрала Елена Малышева. У нее же там целый свой медицинский бизнес, и конкурент на канале ей был не нужен. <…> Малышева обозлилась, подговорила всех, чтобы меня убрали», - цитирует слова Стаса сайт StarHit.

Отметим, что после закрытия шоу Садальский не раз негативно высказывался о Елене Малышевой в своих социальных сетях. Например, он писал, что она запятнала свое доброе имя, и теперь ее фамилия и правда являются «словами-антонимами».

Ранее Станислав Садальский заявил, что популярность Ольги Бузовой закончилась.