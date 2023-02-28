Подготовка к разводу: не пускающая мужа домой Оксана Самойлова экстренно увезла детей

Блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова экстренно собрала чемоданы и увезла детей в Сочи. Сама знаменитость уверяет, что захотела покататься на лыжах, но поклонники заподозрили, что она готовится к разводу.

Отмечается, что Самойлова не пустила Джигана домой после выписки из психиатрической клиники. Потом она и вовсе вывезла четверых детей из Москвы в Сочи – в поездке ее сопровождают родители.

Фанаты заподозрили, что Самойлова не хочет пересекаться с мужем и на данном этапе готовится к разводу. Решение об этом ей дается тяжело, учитывая наличие четверых детей. При этом доходы Самойловой в разы превышают заработки супруга.

Самойлова, описывая отъезд в Сочи, говорила, что никогда так не бежала и попала в самолет «в последнюю секунду».

Ранее Джиган прокомментировал слухи о проблемах в отношениях с женой. Он говорил, что «все у них в семье хорошо».