«И это пройдет»: Джиган впервые высказался о разладе в отношениях с Оксаной Самойловой
Джиган в больнице впервые высказался о разладе в отношениях с Оксаной Самойловой.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Семья рэпера Джигана долгое время является самой обсуждаемой в соцсетях. Певец и его супруга Оксана Самойлова постоянно публиковали фото и видео из жизни, но неожиданно для всех пропали из поля зрения подписчиков. Многие заговорили о том, что их брак дал трещину. А после в Сети появились фото мужчины с огромным фингалом под глазом. Оксана при этом молчала.
Фанаты не понимали, что происходит в звездной семье. Только недавно Джиган прервал молчание. Он опубликовал снимки из больницы и показал, как передвигается с помощью ходунков. Его левая нога была перебинтована от стопы и выше колена.
«И это пройдет!» – цитирует мужчину Мослента.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Исполнитель устал от бесконечных разговоров и публикаций в СМИ, поэтому решил ответить на вопрос об отношениях с женой. Рэпер развеял все слухи.
«Я просто лечу травмы! Все у нас в семье хорошо», — пояснил знаменитость.
Самойлова не комментирует состояние мужа и делает вид, будто ничего не случилось. Она публикует ролики со своими детьми и рекламирует косметику собственной марки. Напомним, что ранее между супругами уже были ссоры, которые чуть не привели к разводу. Тогда Джиган слишком весело провел время в Майами.