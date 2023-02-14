«И это пройдет»: Джиган впервые высказался о разладе в отношениях с Оксаной Самойловой

Семья рэпера Джигана долгое время является самой обсуждаемой в соцсетях. Певец и его супруга Оксана Самойлова постоянно публиковали фото и видео из жизни, но неожиданно для всех пропали из поля зрения подписчиков. Многие заговорили о том, что их брак дал трещину. А после в Сети появились фото мужчины с огромным фингалом под глазом. Оксана при этом молчала.

Фанаты не понимали, что происходит в звездной семье. Только недавно Джиган прервал молчание. Он опубликовал снимки из больницы и показал, как передвигается с помощью ходунков. Его левая нога была перебинтована от стопы и выше колена.

«И это пройдет!» – цитирует мужчину Мослента.