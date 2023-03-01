Подешевела в три раза, но никто не хочет смотреть: квартиру Олега Газманова отказываются покупать

Певец Олег Газманов с осени 2022 года продает квартиру в Латвии и не может найти покупателя. Недвижимость и так подешевела в три раза, но и за эти деньги ее не берут.

Газманов не захотел сдавать жилье в аренду и решил продать. Но тут начались проблемы. Певец фактически потерял доступ к ней – правительство Латвии заморозило недвижимость исполнителя. При этом Газманов исправно платит налоги и коммуналку.

«Из-за того, что мы все оттуда уехали, квартира сейчас стала стоить в три раза дешевле. Но даже за эти деньги ее никто не хочет смотреть», - сообщил он.

У музыканта возникла проблема с вывозом из Латвии личных вещей. Так, на кухне его квартиры осталась «бутылка хорошего алкоголя 1951-го года выпуска». Возможно, исполнителю удастся договориться, чтобы ее привезли в Россию.

Газманов добавил, что в Латвии не могут заморозить квартиру – такого закона там нет. Он полагает, что причина, по которой не получается продать жилье, кроется в другом. Так или иначе он считает ситуацию «странной» и надеется, что всё разрешится.

Ранее сообщалось, что у Газманова не осталось прав на эту квартиру. При этом латвийское государство обязало его оплачивать коммуналку.