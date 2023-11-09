Подельник и краш: Кристина Асмус призналась в любви Олегу Меньшикову

Уехавшая из России в Венгрию Актриса Кристина Асмус поздравила режиссера и коллегу Олега Меньшикова с 63-летием и призналась ему в любви.

«12 лет бок о бок. Неимоверно люблю! С днем рождения!» — приводит слова артистки The Voice.

В своем поздравлении Асмус назвала Меньшикова боссом, другом, учителем, идеологом, капитаном и даже подельником и крашем.

Звезда комедии «Хочу замуж» также опубликовала в соцсети серию фотографий с режиссером. При этом на одном из снимков подписчики увидели бывшего мужа актрисы Гарика Харламова. Брак артистки распался в 2020 году, однако экс-супруги долгое время продолжали жить в одном доме вместе с совместной дочерью и мамой Харламова.

В настоящее время Асмус находится в Будапеште, где совмещает съемки с отдыхом и прогулками по городу.

Ранее Кристина Асмус призналась, что один «ранимый друг» пытается лишить ее работы. Кто именно, она раскрывать не стала, но многие решили, что таким образом она намекнула на коллегу Александра Петрова.