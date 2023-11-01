Кристина Асмус намекнула на попытки «ранимого» Саши Петрова лишить ее работы

Актриса Кристина Асмус вышла на связь в социальной сети и призналась, что один «ранимый друг» пытается лишить ее работы. Кто именно, она раскрывать не стала, но многие решили, что таким образом она намекнула на коллегу Александра Петрова.

Несколько недель назад звезда «Полицейского в Рублевки» сделал неожиданное объявление. Он признался, что женился на девушке, которую случайно встретил. Поклонники были в шоке, ведь он строил отношения с актрисой Стасей Милославской, и она последние годы только и ждала от него предложения руки и сердца. Ситуация усугубилась еще и после того, как выяснилось, что Петров даже не расстался с возлюбленной перед тем, как повести другую в ЗАГС.

Поступок Саши многие раскритиковали, включая близких друзей, в число которых входит и бывшая жена комика Гарика Харламова. Кристина не стала скрывать своего отношения к этому союзу и в Сети «похоронила» приятеля после новостей о свадьбе. Теперь же фанаты считают, что артист не оставил это просто так и начал мстить Асмус.

Сама актриса рассказала, что ей «вставляет палки в колеса» один друг, не уточняя его личность.

«Один мой ранимый друг отписался от меня. И теперь пытается лишить работы через продюсеров. Но. Подумала я ровно 15 секунд и решила не отвечать на беспомощные поступки зависимого человека. Лучше обниму покрепче. Друг, выздоравливай!» - написала Кристина в блоге.

Ранее Александр Петров раскрыл внезапные подробности своей женитьбы.