Подействовал через 10 минут: Надежда Бабкина попала впросак, выпив три стакана слабительного чая

Певица Надежда Бабкина рассказала, как во время отдыха на Алтае до пандемии приобрела на рынке местный чай. Артистка не знала, что он обладает слабительным эффектом, выпила три стакана вместо трех чайных ложек. В результате певица и ее друзья уже через 10 минут наперегонки бежали к уличным туалетам.

О том случае знаменитость вспомнила в интервью сайту «7Дней.ru».

По словам певицы, на рынке компания купила кустики местного красного чая. Они были в земле, но Бабкина отряхнула, залила кипятком и выпила напиток.

Он был необычным на вкус, но артистка не знала, что чай имел слабительный эффект.

«Через десять минут мы, расталкивая друг друга локтями, наперегонки бежали к расположенным на улице деревянным будочкам», – поделилась звезда.

Причем количество уличных туалетов было меньше, чем людей, которые столкнулись с неприятными последствиями.

«Я же, будучи заядлой чаевницей, выпила сразу три стакана, заедая хлебом с деревенским маслом и домашним сыром», - поделилась исполнительница.

Глава района, которому рассказали эту историю, предупредил, что данный чай употребляют в количестве не более трех ложек за раз.

Ранее сообщалось, что Бабкина приобрела квартиру новому другу за 47 млн рублей. Утверждалось, что сын артистки, узнав о тратах, перестал разговаривать с матерью.