Поддерживающий Израиль Максим Виторган выступил с заявлением по поводу эмиграции

Актер Максим Виторган отреагировал на сообщения о своей эмиграции в личном блоге. Он признался, что на самом деле никуда из России не уезжал. Вопреки слухам, он продолжает жить в Москве с 1979 года.

После начала специальной военной операции актер открыто заявил о своей позиции, которая многим его коллегам и поклонникам не понравилась. После этого он стал все реже появляться на светских вечеринках и в публичном пространстве, из-за чего некоторые решили, что он, как и другие отечественные звезды, перебрался за границу. Тем более, что в Израиле проживает его старший сын, который даже отслужил в армии страны.

Однако, как оказалось, Максим по-прежнему в основном живет в России. Иногда он ездит за границу, но окончательно переезжать из Москвы он не собирался.

«Я, вообще-то, вот как жил в Москве, так и живу. В одном и том же доме, с 1979 года. Вы о чем вообще?», - отметил Виторган в Сети.

Напомним, что с началом вооруженного конфликта на территории Израиля появились слухи, что сына актера могут призвать на службу. Правда, пока этого не произошло. Звездный наследник продолжает оставаться в стране. Недавно он рассказал, чем занимается, пока идут боевые действия.