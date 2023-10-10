Отслуживший в ЦАХАЛ сын Максима Виторгана рассказал, чем занимается в Израиле

Старший сын актера Максима Виторгана Даниил, отслуживший в израильской армии и демобилизовавшийся в сентябре 2023 года, в настоящее время находится в Тель-Авиве и переживает, что может быть призван в ЦАХАЛ на фоне обострения палестино-израильского кризиса.

Добровольно идти защищать свою новую родину 23-летний сын российского актера не планирует, но и о планах покинуть страну ничего не говорил. Вместо этого Даниил рассказал, что активно скупает продукты и предметы первой необходимости в местных супермаркетах на случай, если боевые действия затянутся.

«Еды много не бывает. Телега еды – залог успеха во время ЧС», - приводит слова Даниила Kp.ru.

Весной 2022 года Максим Виторган вместе с сыном Даниилом эмигрировали в Израиль, где получили гражданство. Для этого младшему Виторгану пришлось отправиться на срочную службу в армию. Он демобилизовался в сентябре 2023 года и уехал в путешествие по Европе. 25 сентября Даниил отметил день рождения в Амстердаме, после чего вернулся в Тель-Авив.

Ранее мы писали, что после обострения палестино-израильского кризиса поклонники Максима Виторгана стали опасаться, что его старшего сына могут призвать в ряды Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). При этом родственники артиста назвали эти опасения «ерундой».