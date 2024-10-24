Недоволен тем, что певица поддерживает ВСУ: Влади намерен запретить Светлане Лободе исполнять «К черту любовь»

Дело о запрете на исполнение трека «К черту любовь» Светланой Лободой будет пересмотрено. Такое решение принял Первый кассационный суд общей юрисдикции и сообщил в своем Telegram-канале.

Истцом по делу является композитор Олег Влади. Изначально он передал певица права на исполнение трека. Однако потом пересмотрел свою позицию из-за действий звезды: та стала оказывать помощь Вооруженным силам Украины.

Влади пытался отозвать право в письме к Лободе. Затем он обратился в суд, но ни в первой инстанции, ни в апелляции не добился желаемого результата. В итоге дело было направлено на новое рассмотрение лишь Первым кассационным судом.

Ранее эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия» Олег Влади заявил, что хочет написать песню для Валерии. По словам композитора, он давно хотел посотрудничать со звездой.