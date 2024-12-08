«Поддерживала сердцем»: певец Шура заступился за Аллу Пугачеву

49-летний певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) высказался в защиту Аллы Пугачевой. Исполнитель хита «Твори добро» считает, что Примадонна никогда не была мафией и всегда поддерживала артистов.

Шура отметил, что более 30 лет знает Пугачеву и до сих пор поддерживает с ней связь в текстовых сообщениях и по телефону.

«Она реально поддерживала сердцем. Никакой мафией она не была», — приводит его слова NEWS.ru.

Артист считает, что невозможно сделать аналог «Рождественских встреч» Пугачевой. Даже у самой певицы это не получилось, хотя в ее распоряжении были залы и помещения для концерта.

По словам Шуры, в целом эстрада и зрители не нуждаются в подобных передачах. Существует и так много фестивалей: «Новая волна», «Песня года», а связанное с Рождеством и Новым годом мероприятие делает Григорий Лепс.

Алла Пугачева уехала с детьми и мужем из России в 2022 году. Сначала они обосновались в Израиле, а после перебрались на Кипр. Артистка неоднократно высказывалась негативно в адрес российского народа.

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