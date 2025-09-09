«Поддерживала и финансировала Навального*»: Следственный комитет проверит блогера Божену Рынску

Сотрудники Следственного комитета РФ организовали проверку в отношении блогера Божены Рынской. Правоохранителям предстоит выяснить, занималась ли инфлюенсер финансированием экстремистской организации.

О начале проверки стало известно от главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Он заявил в беседе с RT, что правоохранительные органы отреагировали на его обращение.

«Рынска поддерживала и финансировала Навального* (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Это ее слова, поэтому мы считаем, что ее надо привлекать по ст. 282.2 УК России („Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации“ — Прим. Ред.). Если она поддерживала экстремистскую организацию, то она должна ответить по закону. Закон у нас для всех один», — заявил руководитель ФПБК.

Рассмотрением обращения Бородина занималась Генеральная прокуратура. Теперь СК устанавливает факты помощи блогера Навальному*.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией предложил запретить группу «Воровайки». По словам Виталия, артисты музыкального объединения поют вызывающие песни во время СВО.

