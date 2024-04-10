«Поддерживаем отношения»: Мария Зайцева заявила о воссоединении с Гоманом

Российская певица Мария Зайцева высказалась на тему взаимоотношений с бывшим супругом Алексеем Гоманом. Об этом пишет mk.ru.

По словам артистки, недавно она записала совместную песню с бывшим мужем.

«Нас позвали в шоу «Дуэты», где мы исполнили песню "Vivo per lei". Получился очень трогательный номер. А потом пошло такое количество комментариев про наше выступление, что я поняла: нам надо записать эту песню», - поделилась исполнительница.

Помимо этого, Зайцева призналась, что после развода они с Алексеем остались в прекрасных отношениях. Она уточнила, что этого удалось добиться благодаря обоюдному решению о расставании, а также рождению общей дочери.

«Мы с Алексеем поддерживаем отношения, они у нас прекрасные. Мы с Лешей разошлись, оставшись в абсолютно хороших отношениях, во взаимопонимании. Это было обоюдное взвешенное решение. <…> И у нас есть одно очень важное событие в нашей жизни: рождение нашей дочери», - добавила знаменитость.

Ранее Мария Зайцева выступила против использования фонограммы на концертах.