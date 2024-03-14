«Артист должен петь живьем»: певица Мария Зайцева рассказала о своем отношении к фонограмме на концертах

В Госдуме предложили обязать организаторов концертов указывать на афишах, если выступление будет под фонограмму. За введение зрителей и слушателей в заблуждение будет установлена ответственность. Певица Мария Зайцева поддержала данную инициативу.

Экс-солистка группы «#2Маши» считает, что в сфере выступлений под фонограмму нужно навести порядок. Она уверена: открывать рот под «плюс» нечестно по отношению к зрителям.

«Безусловно, артист должен петь живьем. Если ты называешь себя певцом или певицей, то это твоя прямая обязанность», — цитирует артистку Teleprogramma.pro.

Зайцева считает, что поющий под фонограмму исполнитель обязательно должен предупредить об этом слушателя. Депутаты предлагают при отсутствии такого предупреждения в афише, наказывать организаторов выступления и возвращать деньги за билеты зрителям.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал исполнителей, которые выступают без фонограммы по примеру народного артиста СССР Иосифа Кобзона.