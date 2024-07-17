Поддержавшая СВО экс-солистка «Ранеток» заявила, что от нее отписались многие российские коллеги

Бывшая участница группы «Ранетки» Лера Козлова рассказала, что от нее отписались в социальных сетях многие российские коллеги. Произошло это после того, как она открыто поддержала проведение специальной военной операции.

Исполнительница хита «Неприятно» является одной из тех, кто открыто говорит о своей политической позиции. Она всегда высказывается только патриотично и не понимает тех, кто делает заявления, направленные против России.

«Для меня было удивительно видеть всех тех, кто не поддержал. Как так? Наши бабушки, дедушки воевали за нашу Родину, общий мир, нашу многонациональную страну», - отметила Козлова в «Сорян, это подкаст».

Но участие в волонтерских сборах сказалось на дружбе Леры со многими российскими коллегами. Она призналась, что ее «забанили» даже те, от кого она этого не ожидала. Среди них певица Юлианна Караулова, актер Станислав Шмелев и многие другие. Козлова считает, что сделали они это, так как она «оказалась не либеральных взглядов».

Ранее появилась информация, что певица София Ротару покинула территорию Украины.