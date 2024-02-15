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Опубликовано 15 февраля 2024, 14:31
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Поддержала Россию: почему украинской певице Таисии Повалий вынесли заочное подозрение на родине

СБУ заподозрила певицу Таисию Повалий в призвах к захвату Украины .
Поддержала Россию: почему украинской певице Таисии Повалий вынесли заочное подозрение на родине

© Starface.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) заинтересовалась певицей таисией Повалий. Силовики увидели в действиях и словах артистки призывы к захвату государства, передает Газета.Ru.

СБУ привела доводы того, что знаменитость придерживается иной позиции по вопросу конфликта на Украине. Сотрудников ведомства насторожило то, что Повалий получила российское гражданство и уехала из страны незадолго до его эскалации.

Также призывы к захвату Украины силовики рассмотрели в том, что певица комплементарно высказалась о президенте РФ Владимире Путине. Таким образом, Повалий было предъявлено заочное подозрение по трем статьям Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что Таисия решила купить дом за 45 миллионов рублей в Подмосковье. Из-за этого артистке пришлось залезать в долги.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Газета.Ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Таисия Повалий
уголовное дело