Поддержала Россию: почему украинской певице Таисии Повалий вынесли заочное подозрение на родине

Служба безопасности Украины (СБУ) заинтересовалась певицей таисией Повалий. Силовики увидели в действиях и словах артистки призывы к захвату государства, передает Газета.Ru.

СБУ привела доводы того, что знаменитость придерживается иной позиции по вопросу конфликта на Украине. Сотрудников ведомства насторожило то, что Повалий получила российское гражданство и уехала из страны незадолго до его эскалации.

Также призывы к захвату Украины силовики рассмотрели в том, что певица комплементарно высказалась о президенте РФ Владимире Путине. Таким образом, Повалий было предъявлено заочное подозрение по трем статьям Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что Таисия решила купить дом за 45 миллионов рублей в Подмосковье. Из-за этого артистке пришлось залезать в долги.