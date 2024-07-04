Мошенники атаковали актеров МХТ и Хабенского под видом сотрудников ФСБ

Мошенники на протяжении 2,5 месяцев будили по утрам действующую актрису МХТ им. А.П. Чехова Марию Зорину и давали ей задания. В итоге она набрала кредитов, лишилась машины и квартиры. Злоумышленники пытались воздействовать на других актеров и самого художественного руководителя Константина Хабенского.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Зорина рассказала, что из-за мошенников практически не спала и постоянно чувствовала страх. Она резко стала худеть, начались проблемы с дыханием.

«Мне все время сообщалось, что никто ничего не должен знать, потому что за разглашение любой информации меня ждет наказание по Уголовному кодексу», - вспоминает она.

Зорина отметила: мошенники знали все о ее семье и имели досье на каждого.

«Я все время была под контролем. Они знали каждый мой шаг и сопровождали его звонками и документами», - поделилась актриса.

Мошенники указывали, где ей парковаться, говорили, что Зорина «под охраной». Ее сообщения прочитывались, а звонки прослушивались.

Ей приказывали попросить в долг у Хабенского 1 млн рублей.

«Мы можем дать вам шанс хотя бы квартиру вернуть, если миллион найдете за ближайшие три часа. У вас много состоятельных актеров в МХТ, ну или попросите у Хабенского», - говорили Марии.

Позже актриса призналась худруку, что попала в беду. Видя актрису в истерике, он вызвал медиков. В тот момент Зориной написали мошенники – она показала сообщение Хабенскому, актер потребовал, что она больше не отвечала и заблокировала номер.

Было возбуждено уголовное дело. Нескольким людям предъявлено обвинение – они находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что уехавшая из России актриса Мария Машкова попросила защиты от мошенников у ФСБ.