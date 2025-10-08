«Подчиняемся всем новым законам России»: Собчак удалила интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым

Ксения Собчак рассказала в своем Telegram-канале Кровавая барыня, что ей пришлось удалить интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым.

По словам Собчак, ей пришло предписание от Роскомнадзора. В ведомстве считают, что в ролике с Сергеем Григорьевым-Апполоновым есть признаки ЛГБТ*-пропаганды (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Ксения принесла извинения своим подписчикам и герою интервью и удалила материал. Также она с пониманием отнеслась к тому, что ее обязали сделать.

«Правоприменения по этой статье в разрезе СМИ сейчас очень мало, реальных кейсов, связанных с контентом, тоже, юристы дают очень разные советы. Но я и моя редакция живем в России, работаем в России, любим Россию и в горе, и в радости, потому подчиняемся всем новым законам России», — написала Собчак.

Ранее журналистка назвала главную проблему в своей жизни. По словам Ксении, из-за разного рода обстоятельств ей пришлось стать «стальным человеком».

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ