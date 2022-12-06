«Подбешивает, сволочь»: Слава публично унизила мужа-бизнесмена

Певица Слава не отличается скромным характером и всегда говорит то, что думает. Недавно дочь артистки Саша Морозова вышла замуж за своего возлюбленного. Звезда на торжестве вела себя непривычно скромно и даже прослезилась.

Пара выбрала для бракосочетания элитный ЗАГС в Барвихе. После официальной части наследница бросала букет. Слава тоже решила попытать удачу, ведь официально она до сих пор не замужем! Она и ее избранник, бизнесмен Анатолий Данилицкий живут без штампа в паспорте.

Исполнительница оказалась самой ловкой из гостей и поймала букет! Она поделилась своими эмоциями в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Ну и как вы думаете, кто поймал букет? Конечно, я. Я всегда ловлю букет», — призналась знаменитость.

Поклонники решили, что теперь Слава сыграет свадьбу со своим любимым, с которым счастлива уже более 20 лет. Но женщина неожиданно заявила, что пойдет под венец не с ним!

«Ну если влюблюсь, то выйду, да, а то меня муж последнее время подбешивает, пусть услышит это, сволочь», — посмеялась артистка.

Оказалось, что бизнесмен не обижается на высказывания Славы. Он привык к ее горячему нраву и сейчас просто не обращает внимание на ее слова. В интервью брюнетка признавалась, что неоднократно получала предложение руки и сердца, но всегда сама отказывалась.

Недавно Слава рассказала о том, за что любит зятя своей 23-летней дочери.