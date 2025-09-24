Подавший в суд на Пугачеву ветеран не знал об оставлении иска без движения. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев оказался не в курсе оставления его иска против Аллы Пугачевой без движения. Напомним, он подал в суд на певицу после ее высказываний о Джохаре Дудаеве. Ветеран планировал взыскать с певицы 1,5 миллиарда рублей. При этом себе он хотел оставить только 1 рубль, а оставшуюся сумму перевести в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.

Сегодня стало известно, что московский суд оставил без движение исковое заявление Трещева. Сам он узнал об этом из СМИ.

«При этом меня не уведомляли об этом, несмотря на то, что должны были сделать это в первую очередь», — рассказал он.

