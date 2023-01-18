Подавший на развод Ярослав Бойко не смог расторгнуть брак с танцовщицей

52-летний актер Ярослав Бойко сам подал в суд на развод с женой, танцовщицей Рамуной Ходоркайте, но не смог расторгнуть брак. Ни он, ни его супруга не пришли на судебное заседание.

Рассмотрение иска о расторжении брака было запланировано на 13 января, но супругов не было. Как отмечается, в случае отсутствия споров суд мог развести истца и ответчика без их присутствия, однако этого не случилось. В итоге рассмотрение иска о расторжении брака перенесли.

Следующее заседание состоится 31 января. Если супруги придут в суд, то их должны будут развести. Решение о разводе вступит в законную силу через месяц после заседания.

О намерении Бойко развестись с 51-летней женой стало известно в декабре 2022 года. Супруги были вместе 23 года, в браке появились двое детей. Причиной развода с первой и единственной женой актер называл отсутствие любви.