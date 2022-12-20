Подавленная разрывом отношений певица Слава ищет утешения в объятиях других мужчин

Недавно певица Слава сообщила о расставании с гражданским мужем Анатолием Данилицким, с которым прожила более 20-ти лет. Когда-то мужчина бросил ради романа с артисткой семью, однако счастью пары пришел конец. Сама Слава тяжело переживает разрыв, но, несмотря на это, уже объявила, что готова к новым отношениям.

Многолетняя связь с Данилицким так и не привела певицу к ЗАГСу. Теперь же она надеется на более продуктивный роман. Однако таролог Марианна Абравитова считает, что Славе не стоит ждать кого-то сверхъестественного. По ее словам, следующий любовник артистки будет в разы хуже ее бывшего возлюбленного.

«На очереди у нее новый какой-то мужчина, который тоже будет далеко не беден, но все-таки такой золотой век певицы Славы закончен, потому что такой мужчина как Данилицкий больше ей не попадется в силки, хотя, конечно, хочется всегда градус повышать и иметь что-то лучшее, более яркое. Но не дотянет ее новый избранник до уровня предыдущего мужчины», - заявила эксперт.

Также Абравитова подчеркнула, что певица не будет долго одна. Она не зря уже объявила о своем «открытом сердце», ведь другой мужчина уже на подходе. Таролог увидела, что целеустремленность Славы поможет ей его добиться. Она приложит для этого все свои силы.

Напомним, что со своим экс-возлюбленным певица познакомилась во время одного из своих выступлений. Так что вполне возможно, что и новое счастье будет ждать артистку именно на работе.

Ранее стало известно, как после разрыва проводит время Анатолий Данилиций. Пока Слава страдает, мужчина развлекается сразу с несколькими красотками.