Подавлена и постоянно плачет: ударившую сожителя ножом в грудь актрису Дроздову отправили под домашний арест

Актрису Александру Дроздову отправили под домашний арест после нападения на возлюбленного-артиста Илью Деля. По версии следствия, 26-летняя девушка ударила его ножом в грудь. Об этом сообщает 78.ru.

Решение об избрании меры пресечения для Дроздовой было принято 14 апреля в Куйбышевском районном суде. На заседании Александра была в подавленном состоянии и постоянно плакала. В обращении к судье она попросила отпустить ее на свободу.

«Обязуюсь находиться по своему месту жительства, не скрываться от следствия, полностью выполнять все указания суда, следователя и прошу учесть, что все мои действий были направлены на защиту моего ребенка», - сообщила актриса.

Под домашним арестом Дроздова будет находиться до 11 июня. Ей запрещено покидать территорию дома, пользоваться телефоном и Интернетом, а также общаться с участниками по делу.

Напомним, что, предварительно, 12 апреля Александра набросилась на сожителя Илью Деля с ножом и ранила его. Актера после случившегося увезли в больницу и сразу направили на операцию. Очнувшись, он признался, что простил возлюбленную.

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