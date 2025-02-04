«Подарю тебе я чудо запросто»: Ольга Бузова вышла на связь после новостей о скором отцовстве Давы

Пообещавшая временно уйти из соцсетей Ольга Бузова после известий о том, что певица Мари Краймбрери вскоре родит ребенка от ее экс-возлюбленного, блогера Давида Манукяна (Дава), начала постить грустные цитаты.

«Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста. И тогда подарю тебе я чудо запросто», - процитировала поющая телеведущая в своем Telegram-канале отрывок из стихотворения Роберта Рождественского.

При этом она сопроводила текст фотографией своих ног на фоне заката в жаркой стране.

Кроме того, через несколько часов исполнительница хита «Мало половин» опубликовала второй пост с фотографиями, на которых она позирует на пляже в длинной унике черного цвета.

«Если взял паузу, то держи ее так долго, как только сможешь». Пьеса «Театр», С. Моэм», - написала Ольга.

Напомним, 39-летняя Бузова заявляла о планах родить в 2025 году. При этом певица призналась, что все еще не встретила своего мужчину. Она состояла в отношениях с Давой с 2019 года. В 2021 году пара со скандалом рассталась. Именно в этот период Манукян приобрел наибольшую популярность.

Ранее певица Мария Жадан, известная под псевдонимом Мари Краймбрери, официально объявила о беременности. Отцом будущего ребенка звезды Давид Манукян. Пара также подтвердила слухи о помолвке.