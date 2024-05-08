«Подарок»: Виталий Гогунский раскрыл, почему на самом деле вернулся к роли Кузи в «Универе»

Актер Виталий Гогунский вернулся к роли в «Универ» после слов, что Кузя станет олигархом. Об этом он рассказал во время съемок изданию «7Дней.ru».

В сериале «Универ. 13 лет спустя» будут показаны изменившиеся всеми любимые герои. Сильное потрясение ждет поклонников спортсмена Кузи. Он предстанет не только повзрослевшим, но и разбогатевшим.

Гогунский признался, что 11 лет после ухода из сериала были для него феноменальными. Он занимался творчеством и много путешествовал. Он жил в монастыре и на Ибице, узнал много нового и углубился в разные культуры. Но заметил, что фанаты часто просили его вернуться к роли Кузи в «Универ». Он принял это решение после слов продюсера.

«Когда продюсер Вячеслав Дусмухаметов позвонил мне и сказал: «Вернись, Кузя станет олигархом», я сразу согласился. Играть героя, который так вырос, для меня настоящий подарок», – заявил артист.

Согласно сюжету, Эдуард (имя персонажа Кузи) станет пельменным королем и приедет в Москву для расширения бизнеса. Но у него будет и другая цель – любовная. Он захочет вернуть свою бывшую Машу.

«Кузя — мое детище. Приятно, когда ко мне подходят молодые ребята и благодарят за классное детство», – отметил Гогунский.

Виталий признался, что всегда мечтал играть персонажа, который напоминал бы Джо из популярного сериала «Друзья». Ему приятно, что после роли Кузи зрители начинают смеяться, как только увидят актера на сцене. Для этого звезде даже ничего не надо делать, что еще больше его удивляет.

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