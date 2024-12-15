«Подарок судьбы»: уволенный за взятки с «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов благодарит создателей шоу

Сергей Сафронов вместе с братьями долгое время был ведущим испытаний в программе «Битва экстрасенсов». Иллюзионист не скрывал, что скептически относится к магии, но некоторые участники его действительно впечатляли. Он покинул проект после обвинений во взяточничестве, но артист признался, что не держит зла на руководство.

Телеведущего уволили из проекта после того, как одна из участниц шоу Алена Ведиш обвинила его во взяточничестве. Она говорила, что Сафронов за деньги давал подсказки ясновидящим.

Сергей признается, что не держит зла на руководителей проекта. «Битва экстрасенсов» помогла ему стать известным и прославиться на всю страну. Благодаря этому, о шоу братьев Сафронов узнала вся Россия. Продажи выросли в разы, и телеведущий благодарен за это программе.

«Поэтому „Битва экстрасенсов“ — это для нас просто подарок судьбы», — пояснил он в шоу «Сорян, это подкаст».

Увольнение положительно сыграло и на здоровье Сергея, у которого несколько лет назад обнаружили онкологию. Свободное время позволило ему пройти обследование и соответствующее лечение. Сафронов уверен: если бы он остался на «Битве», то мог бы упустить начальные признаки болезни.

Ранее иллюзионист рассказал, что полюбил с первой встречи супруга бывшей жены Марии. Он спокойно доверил новому избраннику экс-супруги воспитание своих старших детей.