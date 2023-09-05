НАШ ШОУБИЗ
14:56, 05 сентября 2023
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Подарок с намеком: дочь напомнила Дане Борисовой о ее болезни

Телеведущая Дана Борисова показала подарок от дочери, связанный с ее диагнозом.

Подарок с намеком: дочь напомнила Дане Борисовой о ее болезни

© Kashaev Pavel/East News

Дочь Даны Борисовой сделала маме необычный подарок, связанный с ее болезнью. Телеведущая показала в личном микроблоге ожерелье с надписью «биполярка» в радужных цветах.

Знаменитость призналась, что яркий аксессуар стал подарком от дочери Полины. Девочка знает о психологических проблемах матери и сделала ей такой сюрприз. Дана оценила подарок и даже примерила его для съемок. Правда, настроение блондинки было испорчено из-за раздражения на лице. Но она все равно решила поработать.

Подарок с намеком: дочь напомнила Дане Борисовой о ее болезни

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Сегодня я самая красивая. Выезжаю на кастинг нового проекта. Полностью оригинального и необычного. Гример справится», — поделилась теледива в соцсетях.

Звезда «Армейского магазина» не скрывает, что у нее есть проблемы с ментальным здоровьем. Она рассказывала, что несколько лет назад ей поставили диагнозы – биполярное расстройство и маниакально-депрессивный синдром. Блондинка старается держаться, но осенью и весной у нее начинаются обострения.

Два месяца назад артистка вновь заговорила о своей болезни. Она призналась, что за улыбкой и внешним спокойствием у нее часто скрывается депрессия и страх.

Ранее телеведущая Дана Борисова рассказала, что через неделю ее 16-летняя дочь Полина отправится в Южную Корею. Школьница будет учиться в престижной языковой школе в Сеуле. Дана рада за дочь, но переживает за нее. В чужой стране она будет жить не одна, а в другой семье.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
Дана Борисова
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