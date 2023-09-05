Подарок с намеком: дочь напомнила Дане Борисовой о ее болезни

«Сегодня я самая красивая. Выезжаю на кастинг нового проекта. Полностью оригинального и необычного. Гример справится», — поделилась теледива в соцсетях.

Звезда «Армейского магазина» не скрывает, что у нее есть проблемы с ментальным здоровьем. Она рассказывала, что несколько лет назад ей поставили диагнозы – биполярное расстройство и маниакально-депрессивный синдром. Блондинка старается держаться, но осенью и весной у нее начинаются обострения.

Два месяца назад артистка вновь заговорила о своей болезни. Она призналась, что за улыбкой и внешним спокойствием у нее часто скрывается депрессия и страх.

Ранее телеведущая Дана Борисова рассказала, что через неделю ее 16-летняя дочь Полина отправится в Южную Корею. Школьница будет учиться в престижной языковой школе в Сеуле. Дана рада за дочь, но переживает за нее. В чужой стране она будет жить не одна, а в другой семье.