Подарок с намеком: дочь напомнила Дане Борисовой о ее болезни
Телеведущая Дана Борисова показала подарок от дочери, связанный с ее диагнозом.
© Kashaev Pavel/East News
Дочь Даны Борисовой сделала маме необычный подарок, связанный с ее болезнью. Телеведущая показала в личном микроблоге ожерелье с надписью «биполярка» в радужных цветах.
Знаменитость призналась, что яркий аксессуар стал подарком от дочери Полины. Девочка знает о психологических проблемах матери и сделала ей такой сюрприз. Дана оценила подарок и даже примерила его для съемок. Правда, настроение блондинки было испорчено из-за раздражения на лице. Но она все равно решила поработать.
«Сегодня я самая красивая. Выезжаю на кастинг нового проекта. Полностью оригинального и необычного. Гример справится», — поделилась теледива в соцсетях.
Звезда «Армейского магазина» не скрывает, что у нее есть проблемы с ментальным здоровьем. Она рассказывала, что несколько лет назад ей поставили диагнозы – биполярное расстройство и маниакально-депрессивный синдром. Блондинка старается держаться, но осенью и весной у нее начинаются обострения.
Два месяца назад артистка вновь заговорила о своей болезни. Она призналась, что за улыбкой и внешним спокойствием у нее часто скрывается депрессия и страх.
Ранее телеведущая Дана Борисова рассказала, что через неделю ее 16-летняя дочь Полина отправится в Южную Корею. Школьница будет учиться в престижной языковой школе в Сеуле. Дана рада за дочь, но переживает за нее. В чужой стране она будет жить не одна, а в другой семье.