Подарок родителей: где живет номинированный на «Оскар» актер Борисов

Российский актер Юра Борисов попал в число номинантов премии «Оскар». В Сети начали спорить, что однажды он покинет Россию и будет работать в Голливуде. Однако пока звезда «Аноры», несмотря на съемки в США, живет в квартире в центре Москвы, которую ему подарили родители.

С будущей женой Анной Юра познакомился, будучи студентом театрального училища им. Щепкина. Тогда он жил в общежитии и влюбился в одногруппницу, приехавшую на учебу из Орска. Долгое время Борисов ухаживал за объектом обожания и добился ее руки и сердца. Пара поженилась, когда окончила училище, в 2014 году. Анна попала в труппу «Современника» и получила комнату в коммуналке. В дальнейшем у супругов родились две дочери — Марфа и Акулина. И родители Юры подарили молодой семье просторную квартиру в центре Москвы, в районе метро «Китай-город».

Как сообщает Kp.ru, мама Юры — риэлтор, а папа работает сантехником и электриком. Борисов признается, что очень благодарен родителям за такой подарок — имея свою квартиру, он смог сосредоточиться на карьере. Актер хочет купить два дома в Подмосковье — себе и родителям. Помимо этого, он полностью обеспечивает семью.

После рождения детей Анна Шевчук ушла из профессии и полностью посвятила себя детям. Но теперь она главный директор и агент мужа. При этом в семье никогда не было нянь — супруги убеждены, что воспитанием должны заниматься только мама с папой.

Ранее бабушка Юры Борисова заявила, что внук с детства мечтал стать знаменитым актером.