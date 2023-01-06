«Подарок плохому мальчику»: Дана Борисова вновь собралась судиться с мужем

Дана Борисова уже долгое время состоит в разводе с Максимом Аксеновым. Экс-супругам не удалось сохранить дружбу, и поэтому почти каждый месяц молодые люди выясняют отношения в публичном пространстве. Совсем недавно стало известно, что Аксенов должен ежемесячно выплачивать 60 тысяч рублей телеведущей на содержание дочери. Тем не менее на днях девушка сообщила в социальной сети об уклонении бывшего мужа от прямых обязанностей. Вот почему Борисова пригрозила ему судом.

По словам Даны, Максим перевел ей лишь 15 тысяч рублей, а затем заблокировал всех в мессенджерах. Знаменитость заявила: этого она просто так не оставит!

«Тому, кто в этом году был плохим мальчиком и вместо 60 тысяч прислал 15 и всех заблокировал, Дедушка Мороз положит под елочку новые судебные иски», — высказалась Борисова.

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