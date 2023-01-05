«Без чемоданов денег»: стало известно, что ждет Веру Брежневу в 2023 году

Уже долгое время Вера Брежнева не живет в России. Сейчас девушка находится в Италии и пытается построить свою карьеру в странах Европы. На фоне всех этих событий в Сети ходят слухи о расставании звезды с Константином Меладзе. Пару давно не было видно вместе, а сама Брежнева предпочитает отмалчиваться и не делает громких заявлений. В эксклюзивном интервью для «Экспресс газеты» музыкальный критик Евгений Бабичев высказался о дальнейшей судьбе Веры.

По словам эксперта, если слухи о разводе с влиятельным мужем окажутся правдой, то у певицы начнутся большие проблемы. В этом случае Брежнева лишится возможности исполнять те песни, которые становились хитами. Меладзе — высококлассный продюсер, обеспечивавший артистке появление в эфирах и участие в различных мероприятиях. Кроме того, на положение дел певицы повлиял и ее отъезд из России, в которую она больше не планирует возвращаться.

«Сейчас ни Брежнева, ни Меладзе не желанные гости на российском телевидении и радио, поэтому они этой поддержки лишаются, даже если продолжат вместе работать. Год будет сложным. Им стоит забыть про такие заработки, какие у них были раньше. Никто не будет приносить чемоданы денег, потому что ситуация изменилась», — высказался Евгений.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Решетова заговорила о психотерапии. По словам светской львицы, каждому из нас нужно проработать «отголоски детства». Подробности читайте в этой статье.