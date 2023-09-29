Подарок от неизвестного: уехавший в США внук Пугачевой боится за свою жизнь

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков испугался за свою жизнь в США. После отъезда он привыкает к местным традициям и запаниковал, когда увидел на двери своей машины резиновую уточку в костюме Джокера. Молодой человек решил, что находится в опасности.

Сын Орбакайте и Преснякова часто общается с поклонниками в соцсетях. На днях он рассказал о необычном случае, который произошел с ним в Америке. Когда он шел к своей машине, то заметил на двери «подарок» – резиновую уточку в забавной шапочке. Никита не понял, почему она здесь оказалась.

«Джокеры обычно так делают», – намекнул на опасность звездный наследник.

На всякий случай певец сел в автомобиль с другой стороны и дернул за дверь, чтобы игрушка сама упала на асфальт. Далее он поспешил поскорее скрыться.

На следующих кадрах внук Примадонны признался, что зря переживал. Оказалось, что в Америке существует традиция среди владельцев джипов. Они оставляют друг другу подобных утят.

«По идее, я должен был эту уточку сохранить и передать какому-то водителю дальше, но я подумал, что здесь можно ожидать чего угодно — может, реально появился какой-то подражатель Джокера и делает маленькие бомбочки из уток», — оправдался Никита.

Ранее мы писали о том, как уехавший в США внук певицы Аллы Пугачевой стал скучать без сцены.