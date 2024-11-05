Подарок из детства: жена рэпера T-Killah сделала сюрприз для Ирины Шейк

Блогер Мария Тарасова встретилась с моделью Ириной Шейк в Милане на светском мероприятии. Жена рэпера T-Killah вручила соотечественнице подарок — русские конфеты.

Корейский бренд косметики устроил в Милане гала-вечер. Его посетила Ирина Шейк, ставшая недавно лицом новой линии продуктов компании. Для выхода в свет супермодель выбрала «голое» платье, поверх которого она надела обычную черную толстовку.

Среди российских знаменитостей на мероприятии побывала блогер Мария Тарасова (Белова). Она тщательно подготовилась к встрече с Ириной и вручила ей российские конфеты.

«Всегда брать с собой любимые конфеты из детства, чтобы однажды порадовать Ирину Шейк», — написала Мария.

Шейк не ожидала, что ей подарят российские сладости. Звезда неоднократно призналась в том, что скучает по отечественным продуктам и даже находит их в Нью-Йорке. Но неожиданный презент ее все же очень порадовал.

Ирина Шейк растит дочь от голливудского актера Брэдли Купера. Девочка появилась на свет в марте 2017-го. Через два года влюбленные расстались. После разрыва артист и супермодель в суде договорились о совместной опеке над наследницей: Лея проводит равное время с матерью и с отцом.

Недавно супермодель повторила культовый образ Анджелины Джоли на Хэллоуин. Подробнее читайте здесь.