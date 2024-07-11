Подарок Диора, афиши и первый в СССР камин: звездный юрист выкупил и отреставрировал дом Любови Орловой

Звездный юрист Александр Добровинский выкупил дом актрисы Любови Орловой и отреставрировал его. Он признался, что ничего в нем не изменил, и это было намного труднее и дороже, чем сделать простой ремонт.

Особняк был построен в 1930-е годы и вдохновлен виллой Чарли Чаплина. Дом выполнили в модном в то время стиле в Европе, а главной особенностью стал камин вместо печки. Он был первым в СССР, так как считался буржуазной историей, но для Орловой сделали исключение.

Новым владельцем дома стал адвокат Добровинский. Он рассказал, что изначально не хотел перестраивать особняк и делать его под себя. Для него важно было сохранить в нем дух знаменитой актрисы. Сейчас он больше напоминает музей, чем место, где кто-то живет.

«Я просто охранник этого музея. Было очень сложно не перестраивать дом, а реставрировать его», — рассказал Добровинский в шоу «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1».

В доме представлены различные экспонаты, в их числе афиши голливудских и европейских фильмов, старинная посуда, киноплакаты, а также подарок Кристиана Диора Любови Орловой — красная звезда. Она стоит на видном месте.

Юрист признался, что иногда пускает в свой дом посетителей. Они могут прийти и посмотреть особняк при предварительной записи.

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