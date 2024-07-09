«Удовольствие не из дешевых»: дачу Пугачевой стали продавать в ипотеку

Дачу певицы Аллы Пугачевой стали продавать в ипотеку. Желающие могут приобрести загородный дом, находящийся под Истрой в поселке Малые Бережки, заплатив первоначальный взнос – 15 миллионов рублей. Но каждый месяц в течение 20 лет придется перечислять около двух миллионов рублей. Об этом порталу PROZVEZD сообщил риелтор.

Уехавшая из РФ Пугачева еще полгода назад хотела продать недвижимость. Но покупателей не нашлось. Все дело в высокой стоимости дома. Изначально ценник был 132 млн рублей, а сейчас стал выше – 152 млн рублей.

«Возможность купить дачу Пугачевой есть только у обеспеченных людей. Для которых совершенно неважно, кто до этого жил в доме. У обеспеченных людей – свои вкусы и предпочтения. Они чаще приобретают пустой участок земли в нужном им месте и строят дом с нуля, учитывая свои потребности. Именно поэтому такие особняки, как у Пугачевой, часто висят по несколько лет», – рассказал риелтор.

Специалист отметил, что такую недвижимость быстрее купят, если будет предложена скидка. К примеру, за 100 млн рублей покупатель найдется. Риелтор считает, что Пугачева на это не пойдет.

«Дачу Пугачевой при желании можно купить в ипотеку. При первоначальном взносе в 15 миллионов рублей нужно будет выплачивать банку около двух миллионов рублей ежемесячно в течение двадцати лет. В общем, удовольствие не из дешевых», – пояснил он.

Отмечается, что на даче Пугачевой есть бассейн, хамам, кинотеатр и киностудия. Кроме того, есть даже собственный причал – им артистка наиболее всего гордилась. Примадонна хотела прожить в этом месте всю жизнь, поэтому не экономила на ремонте. Все выполнено из качественных материалов, в основном – из дуба и мрамора.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева регулярно звонит больному раком шоумену Отару Кушанашвили, который недавно попал в больницу.