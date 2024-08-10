«34 недели»: Анна Хилькевич раскрыла, на сколько поправилась во время третьей беременности

Уже совсем скоро 37-летняя актриса Анна Хилькевич станет мамой в третий раз. В личном блоге звезда сериала «Универ» призналась, на сколько поправилась за время своей беременности.

Анна Хилькевич поделилась в соцсети снимком, на котором отчетливо виден ее заметно округлившийся живот. Артистка рассказала, что находится уже на 34 неделе беременности, и раскрыла, сколько набрала в весе.

«34 недели и 4 дня. Набрала 14 килограммов», — заявила Анна Хилькевич.

По словам актрисы, ей нелегко дается третья беременность. Анна Хилькевич жалуется на плохое самочувствие и признается, что «стала более капризной, раздражительной, мнительной».

Напомним, артистка с 2015 года состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. У супругов две дочери — 8-летняя Арианна и 5-летняя Анна-Мария. По признанию Анны Хилькевич, во время первой беременности она набрала 22 килограмма, а во время второй — 23 килограмма. Знаменитости пришлось худеть полтора года, чтобы вернуть прежнюю форму.

Ранее сообщалось о том, что Анна Хилькевич заявила о рисках для будущего ребенка после третьего скрининга.