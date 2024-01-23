Подарившая дочери автомобиль BMW Анна Хилькевич купила себе китайскую машину

Актриса Анна Хилькевич купила себе автомобиль китайского производства. Об этом она рассказала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Звезда «Универа» призналась: цены на японские, немецкие и американские машины стали «неадекватными». Поэтому она решила купить китайский автомобиль.

Хилькевич отметила, что у ее машины «очень классная» комплектация, много электроники премиум-уровня, стильный внешний вид. В целом она отмечает: у автомобиля хорошее соотношение цены и качества. Стоимость новой покупки Анна держит в секрете.

«Вообще очень неожиданно и приятно, что Китай выходит на лидирующие позиции среди автомобильного сегмента. Они пока новые, еще не заработали репутацию, но я считаю, что нужно давать возможность. Согласны?» — спросила артистка у подписчиков.

Подписчики поздравили Анну с новой покупкой. Однако некоторые раскритиковали приобретение актрисы, пожелав ей «удачно навернуться с этим китайцем».

Напомним, в декабре актриса сделала подарок своей восьмилетней дочери и подарила ей автомобиль BMW. Поэтому фанаты звезды недоумевают, почему Хилькевич себе все же выбрала китайскую машину.