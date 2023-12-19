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12:24, 19 декабря 2023
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Актриса Анна Хилькевич показала подарок на день рождения 8-летней дочери

Актриса Анна Хилькевич подарила 8-летней дочери на день рождения автомобиль.

Актриса Анна Хилькевич показала подарок на день рождения 8-летней дочери

© AA/ABACA/Abaca/East News

Актриса Анна Хилькевич сделала восьмилетней дочери весьма дорогостоящий подарок на день рождения. Знаменитая мама порадовала Арианну настоящим автомобилем. Правда, сама девочка сюрприз не оценила.

Звезда «Универа» в честь праздника дочери устроила масштабную вечеринку, кульминацией которой стал основной подарок, ради которого всем гостям вечера и имениннице пришлось даже выйти на улицу. Предвкушая что-то грандиозное, Арианна вышла на мороз и увидела машину, украшенную разноцветными гирляндами. Но радости на улице у девочки не оказалось. Сама Хилькевич отметила, что дочь просто «забыла удивиться».

«Такого не ожидал никто… У Ариаши теперь есть свой собственный автомобиль! Да-да, мы подарили Ариаше настоящую машину. Только взгляните на лицо именинницы – она от удивления забыла удивиться. Честно, я ожидала такой реакции. Как отойдет от шока – расскажу о ее эмоциях», - поделилась Анна в социальной сети.

Подарок Анна Хилькевич дочери

Подарок Анна Хилькевич дочери

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К слову, в комментариях пользователи отметили, что не совсем поняли, зачем актриса подарила маленькому ребенку машину, и объяснили ее реакцию тем, что ей просто не понравился сюрприз.

Ранее Анна Хилькевич рассказала, как ее таксист потерял сознание за рулем.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
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