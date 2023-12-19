Актриса Анна Хилькевич показала подарок на день рождения 8-летней дочери

Актриса Анна Хилькевич сделала восьмилетней дочери весьма дорогостоящий подарок на день рождения. Знаменитая мама порадовала Арианну настоящим автомобилем. Правда, сама девочка сюрприз не оценила.

Звезда «Универа» в честь праздника дочери устроила масштабную вечеринку, кульминацией которой стал основной подарок, ради которого всем гостям вечера и имениннице пришлось даже выйти на улицу. Предвкушая что-то грандиозное, Арианна вышла на мороз и увидела машину, украшенную разноцветными гирляндами. Но радости на улице у девочки не оказалось. Сама Хилькевич отметила, что дочь просто «забыла удивиться».

«Такого не ожидал никто… У Ариаши теперь есть свой собственный автомобиль! Да-да, мы подарили Ариаше настоящую машину. Только взгляните на лицо именинницы – она от удивления забыла удивиться. Честно, я ожидала такой реакции. Как отойдет от шока – расскажу о ее эмоциях», - поделилась Анна в социальной сети.